La giostra si inceppa, tre ragazzi rimangono bloccati: intervengono i pompieri

Disavventura a lieto fine per alcuni ragazzi venerdì sera a Santarcangelo. Intorno alle 22 i Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti nel luna park allestito per la fiera di San Martino, dove una giostra era rimasta bloccata. Al momento del guasto della giostra a bordo c'erano tre ragazzi, che sono rimasti bloccati a diversi metri altezza da terra. Il personale dei Vigili del fuoco intervenuto ha improntato una manovra Saf (Speleo Alpino Fluviale), trasportando a terra i tre giovani in buone condizioni.