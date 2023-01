La giovane Noemi Bruni ricevuta dal sindaco di Bellaria Giorgetti

Il Sindaco Filippo Giorgetti di Bellaria, insieme all'Assessore Adele Ceccarelli, ha ricevuto oggi e omaggiato con una pergamena la giovane concittadina Noemi Bruni, classificatasi quarta ex aequo nell'edizione 2022 del prestigioso concorso internazionale “Un talento per la scarpa”, indetto dal Cercal - Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera di San Mauro Pascoli. Un piazzamento brillante conseguito realizzando una collezione di scarpe ispirata, come da indirizzo del concorso, allo spazio. Noemi, diciott'anni, è stata ricevuta nell'ufficio del primo cittadino insieme al padre, illustrando il proprio progetto e le future prospettive di studio: un'occasione per affrontare anche il tema dei giovani, del merito e della giusta valorizzazione di quei talenti che si distinguono nei rispettivi ambiti di formazione.