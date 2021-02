La gita in Valmarecchia costa cara, multa per Covid a due amici di Varese

E' costata molto cara la gita in Valmarecchia per due amici di Varese che, sfidando le restrizioni anti-covid, si sono allontanati dalla loro regione per trascorrere il fine settimana nell'entroterra riminese. I gitanti, infatti, sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri di Sant’Agata Feltria facendo così scattare la sanzione. Altre tre trasgressori, invece, sono stati pizzicati senza dispositivi di protezione e a violare il coprifuoco. Per uno di questi, un marocchino 27enne, è la terza multa di fila in quanto fermato mentre camminava in piazza a Novafeltria sostenendo di essere immune. I controlli su strada, invece, hanno visto venire fermato a Ponte Santa Maria Maddalena di Novafeltria un automobilista 48enne di Verghereto. I militari dell'Arma si sono subito accorti che l'uomo al volante della sua Chrysler Voyager non era lucido e, alla prova dell'etilometro, ha fatto schizzare l'apparecchiatura a 1,5 g/l che gli è valso la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Nel corso del fine settimana sono stati controllati 51 automezzi e 85 persone e sono state contestate 5 infrazioni al codice della Strada che prevedono sanzioni amministrative, tra cui 1 per guida senza patente con il conseguente fermo amministrativo del veicolo.