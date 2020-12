La Giunta approva il progetto di ristrutturazione dei camminamenti sopraelevati del V Peep Ausa

Via libera dalla Giunta Comunale al primo lotto di interventi per la riqualificazione dei camminamenti sopraelevati nel V PEEP Ausa. L’intervento rappresenta la prima parte di un programma in due step, redatto e implementato recependo alcune esigenze oggetto di segnalazione da parte dei residenti della zona. I primi lavori partiranno all’inizio dell’anno nuovo e prevedono la sistemazione dei ballatoi pedonali e delle rampe di accesso e la manutenzione dei fabbricati che si affacciano su Via Bianchi, oltre al ripristino degli intonaci. A questi lavori, che prevedono un investimento di 100mila euro, seguirà successivamente un secondo lotto di interventi per altri 100mila euro per la zona di via Dell'Abete/via Della Fiera per il risanamento di elementi strutturali quali parapetti e scale di accesso. Sempre a gennaio 2021 saranno pronti a partire ulteriori interventi di riqualificazione per i camminamenti lato via Euterpe del valore complessivo di 250 mila euro.