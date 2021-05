La Giunta approva il secondo stralcio del sottopasso di viale Ceccarini lato mare

E' stato approvato dalla Giunta del Comune di Riccione, il progetto esecutivo dei lavori del secondo stralcio dell'arredo del sottopasso ciclo pedonale di viale Ceccarini per un investimento complessivo di 206 mila euro. "Si completa così nella parte verso il mare, uno dei lavori pubblici che nell'ultimo anno ha caratterizzato la nostra città - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Ovviamente il completamento seguirà la linea con la parte già eseguita, con l'utilizzo degli stessi materiali, in un arricchimento scenografico di grande impatto. Il sottopassaggio di viale Ceccarini è ovviamente una struttura che si sviluppa in profondità e che accompagna con il rivestimento in legno dei muri il passaggio nella parte mare di viale Ceccarini. La copertura in legno e la forma circolare, molto elegante, inoltre riprende anche una certa tradizione marinara della città di Riccione. Infine vorrei ricordare che la pavimentazione è stata realizzata in un marmo speciale resistente al gelo e antiscivolo".