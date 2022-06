La Giunta comunale approva la concessione di parchi ed aree verdi alle Associazioni marignanesi

Il Comune ha dato infatti la possibilità alle Associazioni marignanesi, tramite apposita deliberazione di Giunta e successivo avviso, di mettere a disposizione parchi ed aree pubbliche nel territorio comunale per lo svolgimento di proposte e progetti culturali, sociali, sportive, ludiche, nel rispetto della normativa vigente. Le realtà interessate devono predisporre un progetto con la contestuale richiesta di patrocinio oneroso, nonché l’impegno a dotarsi di apposita assicurazione, tener pulito lo spazio, rivolgere l’attività agli associati, con la possibilità di richiedere una compartecipazione economica agli utenti per sostenere le spese di realizzazione dell’attività.

Il patrocinio è stato concesso a titolo gratuito in quanto ai sensi del comma K, art 38 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, modificato con deliberazione di CC n. 16/2021 è stata prevista “l’esenzione per le occupazioni da parte di associazioni, società sportive, Enti del terzo settore che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività sportive in parchi pubblici e aree verdi".

Dal mese di giugno partono le prime attività, ma è ancora possibile ricevere proposte per tutto il periodo estivo. I corsi in partenza saranno i seguenti: Basket "Uno sguardo verso l'alto" a cura di D. Pacassoni odv, in partenza da giugno (info: pacassonivolontariato@gmail.com); Yoga e meditazione al Parco Gaibarella a cura di Ahimsa, in partenza da giugno (info: info@centroanandayoga.com); Ginnastica per adulti e ballo per bambini a cura di Nuova Polisportiva A. Consolini, in partenza da giugno (info: polconsolini@alice.it); Lezioni di danza per bambini e ragazzi a cura di Studio Danza il Castello, in partenza a fine giugno (info: studiodanzailcastello@yahoo.it); Teatro Giovanissimo (per bambini 8/10 anni e adolescenti 11/14 anni) a cura di Teatro Cinquequattrini presso il Parco di Montalbano, in partenza dal 5/07 (info: t5quattrini@gmail.com)

Afferma l’Amministrazione Morelli: “San Giovanni dispone di meravigliosi ed ampi spazi verdi: riteniamo davvero importante poterli mettere in questo modo a disposizione dell’intera collettività, collaborando con il tessuto sociale con proposte di alto valore culturale, aggregativo, sociale e sportivo, per cui speriamo che molti cittadini e non possano cogliere questa opportunità. Anche quest'anno diverse Associazioni confermano il desiderio di collaborare nell'organizzazione di eventi e nella promozione di attività culturale, sociale, sportiva e ricreativa anche durante il periodo estivo. I progetti sono rivolti sia adulti che a bambini e spaziano dallo yoga, alla ginnastica, al basket, al ballo fino al teatro e garantiscono un grande ventaglio di opportunità. Crediamo che questo possa rappresentare una grande ricchezza per i marignanesi e non solo e testimoniare una comunità attiva, ricettiva ed attenta a bisogni e sensibilità di tutti".