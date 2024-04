La giunta nei quartieri Tre Villaggi e Riccione Due: nuova rotonda a Raibano e nuovi asfalti in viale Gradara

La viabilità, la mappatura e la pulizia dei fossati in aree pubbliche, l’annuncio della riapertura del cavalcavia di viale Venezia, il rifacimento degli asfalti, il progetto di costruzione di una rotonda tra i viali Gradara e Dell’Ecologia: sono alcuni dei temi affrontati ieri sera dalla sindaca del Comune di Riccione, Daniela Angelini, e dalla giunta comunale che hanno incontrato i residenti dei quartieri Riccione Due e Tre Villaggi per l’iniziativa #riccionepartecipa. Un incontro, che si è svolto in un affollatissimo Centro di quartiere di viale Arezzo, in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di rivolgere tante domande alla giunta e alla sindaca.



Nuova fermata dell’autobus come richiesto dai residenti

Dopo l’incontro di #riccionepartecipa dello scorso anno, in cui numerosi residenti avevano lamentato la mancanza della fermata dell’autobus nel quartiere Raibano, l’amministrazione comunale ha dato risposta alle sollecitazioni. Una nuova fermata per gli autobus è stata realizzata in viale San Leo (vicino all’incrocio con viale Marche) al fine di aumentare il livello di sicurezza per i pedoni - sia residenti che impiegati nella zona industriale adiacente - che possono così anche evitare lunghi spostamenti.



Incrocio messo in sicurezza a Raibano

Sempre a seguito delle richieste avanzate dai residenti, l’amministrazione comunale ha messo in sicurezza l’incrocio tra i viali Gradara e Dell’Ecologia, posizionando dei new jersey. In questo modo i mezzi di grandi dimensioni non rischiano più di urtare un palazzo presente nell’incrocio. Gli uffici della viabilità del Comune di Riccione stanno inoltre progettando una rotonda al fine di mettere ulteriormente in sicurezza l’incrocio, acquisendo un’area al momento non di competenza comunale: questo intervento verrà realizzato nel corso del 2025.



Nuovo asfalto in viale Gradara, pulizia dei fossati in viale Dell’Ecologia

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che a breve prenderanno il via i lavori per l’asfaltatura di viale Gradara. Si tratta di un intervento da circa 400mila euro di spesa che verrà realizzato su una delle arterie più trafficate, in particolare modo dai mezzi pesanti, e al momento ammalorate della città.

Uno dei temi più significativi dell’incontro è stato lo stato dei fossi per il deflusso delle acque piovane messo in evidenza da numerosi cittadini, anche in seguito agli allagamenti causati dall’alluvione che nel maggio dello scorso anno ha colpito molti quartieri della città. Il Comune di Riccione ha annunciato che sarà data soluzione al problema degli allagamenti attraverso un’opera di pulizia dei fossati di viale Dell'Ecologia che costeggiano tutto il quartiere di Raibano e attraverso un’opera di mappatura sullo stato dei fossi in aree pubbliche al fine di programmare una puntuale ed efficiente manutenzione.



Messa in sicurezza di viale Ascoli Piceno

Al fine di rendere maggiormente sicuro viale Ascoli Piceno, come richiesto da numerosi residenti, l’amministrazione comunale installerà un nuovo autovelox in prossimità dell’incrocio con viale Raibano, oltre a introdurre piccole migliorie finalizzate a fare rallentare i mezzi lungo la strada. E’ già stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale con la divisione delle carreggiate e sono stati posizionati i rallentatori ottici. E’ inoltre in corso una valutazione sulla realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra i viali Arezzo, Reggio e Volterra.