La giustizia presenta il conto al rapinatore: arrestato per una condanna definitiva

Nella giornata di martedì i carabinieri della Stazione di Villa Verucchio hanno rintracciato un 28enne moldavo, già noto alle forze dell'ordine, sul quale pendeva un mandato di cattura. Il ragazzo è stato arrestato in esecuzione a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d'Appello di Trento dopo la sentenza, passata in giudicato, che lo ha condannato a 4 anni e 6 mesi per una rapina compiuta nel 2016. Il 28enne, portato in caserma, al termine degli accertamenti è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" per scontare la pena.