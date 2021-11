La giustizia presenta il conto al trafficante internazionale di stupefacenti

I carabinieri di Rimini, nella giornata di lunedì, hanno eseguito un ordine d'arresto nei confronti di un 64enne residente in città per una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L'uomo, originario di Ottaviano, è stato ritenuto colpevole di traffico internazionale di stupefacenti, dal Costarica e Colombia verso la Spagna e l’Italia. Secondo l'accusa il 64enne, tra il 2005 ed il 2006 aveva presa parte ad un florido traffico di sostanze stupefacenti che dal sud America portava la droga in Europa. Condannato a 9 anni e 6 mesi, oltre 45mila euro di multa, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Rimini e portato in caserma da dove, al termine degli accertamenti, è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".