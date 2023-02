La Giustizia presenta il conto: arrestato dopo 6 anni per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di domenica i carabinieri della Stazione di Miramare hanno rintracciato e arrestato un 48enne sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Bologna. L'uomo, infatti, deve scontare una condanna definitiva di 2 anni e 8 mesi per una serie di maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2014 e il 2018 in provincia di Piacenza. Portato in caserma per le pratiche di rito, per il 48enne si sono poi aperte le porte dei "Casetti".