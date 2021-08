La Guardia Costiera si prepara al Ferragosto e traccia un primo bilancio di “Mare sicuro 2021”

Nell’imminenza del week-end di Ferragosto, la Guardia Costiera di Rimini rafforza il dispositivo di prevenzione e vigilanza lungo il litorale. L’operazione “Mare sicuro 2021”, avviata il 19 giugno scorso, vede impegnati circa cento militari tra uomini e donne in una intensa attivita? sul territorio di giurisdizione che comprende i comuni di Rimini, Cesenatico, Bellaria, Riccione e Cattolica e che ha portato ad oggi ad effettuare piu? di 3900 controlli in mare e sul litorale, attraverso l’impiego di pattuglie terrestri e mezzi navali dipendenti. Nel complesso, l’attivita? svolta ha fatto registrare oltre 110 verbali amministrativi per complessivi 40.000,00 euro di sanzioni per lo piu? relativi ad illeciti riguardanti il mancato rispetto delle norme sulla navigazione con unita? da diporto in zona di mare destinata alla balneazione e sul noleggio abusivo di unita? da diporto. Si segnala come quest’ultima attivita? di controllo sul noleggio e? sottoposta ad un’attenta e scrupolosa verifica tenuto conto della “concorrenza sleale” nei confronti di chi la svolge nel rispetto delle norme.



“Desidero ringraziare bagnanti e i diportisti attenti al rispetto delle norme nella fruizione del mare e delle spiagge - ha dichiarato il comandante della Capitaneria di Porto di Rimini - i marinai di salvataggio per la professionalita? e l’attenzione con cui svolgono il loro servizio, garantendo sempre occhio vigile e interventi rapidi nonche? le amministrazioni locali e tutti gli imprenditori balneari che valutano come qualita? e servizio all’utenza tutti gli apprestamenti che rendono sicura la fruizione del litorale e la tutela dell’ambiente.”