La guida incerta tradisce l'automobilista ubriaco

Venerdì notte un riminese di 22 anni è stato denunciato dalla Sottosezione di Forlì per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti stavano passando al setaccio i veicoli in uscita dalla A14 a Rimini Sud quando la loro attenzione è stata attirata da una Fiat 500 dall'andamento incerto. Quando è sceso dal veicolo, dall’alito alcolico e dagli occhi lucidi hanno capito subito che il conducente aveva bevuto troppo: infatti l’etilometro gli ha trovato un tasso alcolemico di 1,49 g/l ,quasi il triplo del consentito. Per il ragazzo, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente.