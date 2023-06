La Guida Sagre e Feste in Romagna 2023, un solo volume per 170 eventi tra tradizione, divertimento e enogastronomia

Rappresentano il volto più genuino della Romagna. Sono le sagre e le feste paesane. Eventi che affondano le radici in tradizioni a volte secolari, nel passato contadino e marinaresco di questa terra, e che ancora oggi tornato ad animare piazze e vie di borghi, comuni e paesi romagnoli, diventando di fatto il 'collante' capace di tenere unite le comunità, capaci di fornire allo stesso tempo un efficace veicolo di promozione turistica, specialmente per quei visitatori che sono alla ricerca di esperienze autentiche e dei lati meno conosciuti di questa terra. Sono 170 gli appuntamenti, in programma fino al gennaio 2024, racchiusi e sintetizzati nella "Guida a Sagre e Feste - Destinazione Romagna 2023": un libretto di 196 pagine, una narrazione accompagnata da descrizioni e immagini che prendono per mano il lettore e lo accompagnano in un viaggio lungo le strade della Romagna, alla scoperta dei tanti 'campanili' che la punteggiano, ognuno con il suo repertorio di tradizioni e folklore, ognuno con il calendario di sagre e feste. Un ricco calendario tra arte, cultura, divertimento, enogastronomia e tanto altro ancora.

Il volume, curato da Mediatip, è stato presentato ufficialmente oggi, giovedì 15 giugno, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede di Visit Romagna, in piazzale Fellini a Rimini. Erano presenti Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna, Massimiliano Falerni, presidente regionale UNPLI Emilia-Romagna, Fausto Faggioli, presidente Hearth Accademy, Mauro Pazzaglia, Direttore Gal Altra Romagna, Angela Nazzaruolo, direttore del Gal Delta 2000 e Cinzia Dori, Direttore Gal Valli Marecchia e Conca.

La Guida rappresenta uno dei tasselli fondamentali di Romagna Autentica, il progetto che unisce e promuove il turismo locale grazie alla collaborazione di Visit Romagna, Unpli Emilia Romagna, Gal delta 2000, Gal L'Altra Romagna e Gal Valli Marecchia e Conca. Stampato in 4.000 copie, il libretto sarà venduto in tutte le edicole della Romagna e distribuito direttamente nelle sagre e nelle proloco UNPLI. Tramite Visit Romagna, la guida sarà inoltre portata nelle principali fiere turistiche italiane ed estere. Il progetto Romagna Autentica mira a unire la creatività e la forza di oltre 150 Proloco dei territori di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con più di 1.000 volontari coinvolti, alla professionalità e alle competenze di Visit Romagna e dei tre Gal del territorio. Un progetto pluriennale che mira a valorizzare le aree interne e portare turismo nei bellissimi borghi della Romagna.

Il primo step del progetto ha previsto il coinvolgimento delle proloco territoriali per raccogliere i dati sulle manifestazioni da loro organizzate e creare il primo database di tutti gli eventi della Destinazione, che è stato inserito in un sito dedicato www.sagreinromagna.it che conta migliaia di visite al giorno. Il passo successivo ha permesso di trasformare l'archivio digitale in una pubblicazione cartacea, divenuta realtà con la "Guida a Sagre e Feste - Destinazione Romagna 2023". Attraverso il terzo step, quello più ambizioso, gli enti coinvolti faranno squadra per mettere a sistema le 'esperienze' organizzate nei territori della Destinazione durante le sagre e poi per tutto l’anno: visite guidate, mostre, musei, camminate, escursioni, degustazioni. All'atto pratico, l'iniziativa si tradurrà nel lancio della Romagna Gift Card: un buono del valore di 20 euro che sarà venduto online e che potrà essere usato in una qualsiasi delle feste aderenti per la ristorazione o le esperienze. Per Visit Romagna, la promozione attraverso la Guida, si inserisce in una strategia più ampia di promozione turistica delle colline e dell’appennino romagnolo che si compone di azioni di comunicazione tese ad intercettare il pubblico estivo alla ricerca di un’esperienza unica tra escursioni, eventi e scoperte enogastronomiche.