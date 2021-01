La guida spericolata incastra il giovane pusher, arrestato dai carabinieri

La guida spericolata ha fruttato le manette a un 21enne riminese che, nella giornata di giovedì, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. Il giovane, incensurato e che lavora come idraulico, era stato notato da una pattuglia dell'Arma mentre al volante della propria auto stava facendo una serie di manovre azzardate e a tutta velocità nella zona di San Lorenzo a Riccione. La gazzella ha quindi intimato l'alt al guidatore e, quando i carabinieri si sono affacciati al finestrino per chiedere i documenti al 21enne, dall'abitacolo è arrivata una zaffata dall'inconfondibile odore di hashish. Fatto scendere, i militari dell'Arma hanno perquisito il veicolo trovando varie dosi di hashish per un peso complessivo di 80 grammi nascoste tra i sedili. Allo stesso tempo, occultati all'interno di un pacchetto di sigarette, c'erano 2900 euro in contanti ritenuti il provento della vendita della droga. Il pusher è stato quindi invitato a salire sull'auto della pattuglia per essere portato in caserma ma, vistosi perduto, il 21enne ha iniziato a dare in escandescenza minacciando le divise per poi divincolarsi e tentare la fuga a piedi. La prontezza dei militari dell'Arma è stata fondamentale e, dopo un breve inseguimento nel quartiere, il ragazzo è stato catturato e ammanettato. Portato in caserma, il pubblico ministero di turno ha disposto l'arresto del giovane che sarà processato per direttissima venerdì mattina.