La ladra seriale ricercata in tutta Italia pizzicata a Rimini

Si è conclusa a Rimini la latitanza di una ladra seriale, ricercata in tutta Italia, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione. La donna, una 29enne croata, è stata notata intorno alle 22 di venerdì da una pattuglia della polizia di Stato con gli agenti che hanno deciso di fermarla per identificarla. Al momento di inserire il suo nome nel database delle forze dell'ordine è emerso che si trattava di una ricercata che doveva scontare un cumulo di pene per quasi 7 anni di carcerazione in quanto ritenuta colpevole in via definitiva di una lunga serie di furti commessi in tutto il Paese. Portata in Questura per gli accertamenti di rito, al termine delle pratiche è stata trasferita nel carcere di Forlì per scontare la condanna.