La Legio VI Ferrata rappresenta Ariminum ai natali di Roma

La data è quella del 21 aprile 2022 o, per essere più precisi, del 2775 ab urbe condita. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia tornano le celebrazioni per i natali di Roma con la città eterna che, in occasione del fine settimana, si è popolata di legionari e centurioni per rievocare i fasti della Repubblica, prima, e dell'Impero, dopo, che hanno reso la capitale dell'Italia l'ombelico del mondo. Alla sfilata, lungo la via dei Fori imperiali, per rappresentare Ariminum c'erano i legionari e i cives della Legio VI Ferrata, l'associazione riminese di rievocazione storica con rievocatori provenienti da tutta Italia che dal 2009 ricalca le orme degli antichi romani con i loro equipaggiamenti e le armi ricostruiti grazie a un'attenta ricerca filologica. Una ventina gli appassionati che, da Rimini, hanno raggiunto Roma e fatto bella figura marciando in perfetto stile e suscitando l'ammirazione di tantissimi turisti.