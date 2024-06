La lista civica denuncia: "Staccati i manifesti elettorali del candidato sindaco"

La denuncia è partita dalla lista civica “Cambiamo Bellaria-Igea Marina", che sostiene il candidato progressista Ugo Baldassarri alla carica di sindaco, che si è rivolta ai carabinieri "dopo l'ennesimo episodio di vandalismo contro i manifesti elettorali affissi nelle plance per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno". In una nota stampa spiegano che "'Cambiamo' è stata bersagliata immediatamente dopo che gli spazi erano stati messi a disposizione delle liste per le comunali. Un primo giro di affissioni era durato lo spazio di pochi giorni e durante una notte tutti i manifesti sono stati strappati da ogni plancia. Si è trattato di un gesto chiaramente mirato, ai danni della sola lista “Cambiamo”. La scena si è ripetuta ieri notte, ai danni dei manifesti affissi nelle plance di via Orazio".

Dice Jacopo Vasini, capolista di “Cambiamo” e autore dell'esposto denuncia: “I manifesti hanno un costo alto e la loro gestione richiede tempo e fatica. Siamo una lista che si autofinanzia e ha risorse limitate. Tutto il lavoro fatto in campagna elettorale è avvenuto su base volontaria e nulla è stato assegnato alle agenzie che si occupano di affissioni e distribuzione di materiale elettorale. Spiace di essere stati oggetto di questi gesti. A noi non sembrano semplici ragazzate, anche perché non ci risulta che altre liste abbiano avuto gli stessi nostri problemi. Chiediamo alle autorità di vigilare anche su questo aspetto della campagna elettorale e di intensificare i controlli per evitare penalizzazioni alla nostra lista”.