La macchina organizzava in moto: in bozza il piano di sicurezza per il concerto di Vasco

Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano, è stato anche affrontata la gestione, sotto il profilo di safety e di security, del concerto di Vasco Rossi in calendario per il prossimo 2 giugno Al riguardo, il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha illustrato caratteristiche e, in linea di massima, un cronoprogramma dei lavori di adeguamento che interesseranno lo stadio “Romeo Neri”. Dalla cantieristica ai varchi, dalle aree di parcheggio alle navette, dalla gestione dei flussi alle corsie emergenziali, dalle ipotesi inerenti i possibili scenari all’attenzione per i residenti, l’odierno incontro ha posto i primissimi tasselli per quella che sarà la complessa macchina organizzativa che dovrà ricondursi ad una gestione della sicurezza in senso ampio.