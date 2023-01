La magia del Natale non si spegne: prorogata l'apertura del villaggio di Marina Centro

Al Parco Fellini, nel Villaggio di Natale, si potrà pattinare e divertirsi con gli artisti del circo delle feste per alcuni giorni anche dopo l’Epifania. Il grande afflusso di persone che hanno riempito Piazzale Fellini durante le festività natalizie fra la pista di ghiaccio e gli spettacoli ha portato gli organizzatori a decidere di prolungare di una settimana l’apertura delle attrazioni. Dopo un avvio in tono minore a causa delle avverse condizioni meteo, sono stati tanti infatti i visitatori di tutte le età che hanno varcato l’arco luminoso d’ingresso del villaggio di Natale all’ombra del Grand Hotel per passare qualche ora di divertimento, soprattutto nel giorni natalizi e di fine anno, con tantissimi turisti e famiglie a passeggio sul lungomare.

Grande partecipazione di pubblico a tutti gli spettacoli del Christmas Circus Show, con una media di circa 300 persone al giorno, con sold out lunedì 2 gennaio. Sotto al tendone del Circo sulla rotonda del Grand Hotel, infatti, ogni giorno si susseguono spettacoli per i bambini e le loro famiglie (ingresso a pagamento) con il clown Polpetta, gli acrobati e le mascotte più amate dei cartoni animati che al termine dello show si fanno fotografare con i bambini. Il programma degli spettacoli prevede fino a domenica 8 gennaio ogni giorno due spettacoli, nel pomeriggio dei giorni feriali alle 15.30 e alle 17.30, mentre nei giorni festivi è previsto uno spettacolo anche al mattino alle ore 11. Dopo il week-end dell’Epifania, gli spettacoli riprenderanno venerdì 13 con un solo spettacolo pomeridiano alle ore 17, due spettacoli al sabato e come di consueto tre spettacoli la domenica 15 gennaio.

Grande successo di pubblico per la pista di ghiaccio soprattutto per le giornate di Santo Stefano e i primi giorni dell’anno, complice il tempo favorevole e l’ancora numerosa presenza di turisti, con, ad oggi, una partecipazione di circa 6.000 pattinatori di tutte le età nella pista di 500 metri quadrati. Fino all’8 gennaio e nei giorni festivi e prefestivi l’orario prevede attività dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 22.00. Da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio la pista di ghiaccio sarà invece aperta solo nella fascia pomeridiana/serale dalle ore 14.30. Il 6 gennaio al Villaggio arrivano anche le Befane, che per tutto il giorno intratterranno i bambini regalando caramelle e accompagnandoli all'interno del Circo delle feste.