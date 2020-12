La magia del Natale torna col tradizionale presepe del Mulino Sapignoli

A partire dalle ore 16:30 di martedì 8 dicembre torna, nella cornice del Museo Mulino Sapignoli, l’appuntamento con il tradizionale Presepe: un progetto sostenuto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del’Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli. Il comitato di progetto, riunitosi nell’ambito delle azioni di promozione e valorizzazione del Museo diffuso di Poggio Torriana, ha affidato all’artista santarcangiolese Manolo Benvenuti la realizzazione del Presepe 2020 che, nel rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, sarà allestito all’esterno della struttura con una modalità del tutto inedita che al calare del sole, con un gioco di luci e ombre, renderà ancora più suggestivo un luogo già carico di valenze simboliche.

Il progetto “Illuminati”, è un’installazione a cura di Manolo Benvenuti ed Elena Leria Jiménez che così presentano il proprio lavoro: “La vita ha inizio nel buio ventre della madre. L’ombra è la madre da cui proveniamo, il buio, il silenzio, lo spazio, da cui siamo emersi in questo mondo. Ma non esisterebbe ombra senza luce! La vita si manifesta nella dualità. Dal momento in cui veniamo concepiti e pulsiamo nel ventre della madre, fino al momento in cui emettiamo il primo respiro e usciamo alla luce avvolti da un'esplosione di colori, per poi ritornare nel ventre della madre terra. Fin dalla nascita, durante tutto il corso della nostra vita sperimentiamo gioia e dolore, desiderio e appagamento, azione e riposo, forza e debolezza, amore e odio, e così via. Nell’ambito di questo dualismo, un elemento non può esistere senza il suo opposto. Per questo abbiamo scelto di lavorare con ombra e luce, perché rappresentano l'essenza della nascita. Attraverso l'utilizzo della luce verranno create immagini e ombre che rappresenteranno scene della natività.”

Il presepe sarà visitabile gratuitamente dall’8 dicembre al 31 gennaio 2021.

Nei giorni 8, 13, 20, 27 dicembre e 3, 17 gennaio dalle 16:30 alle 18: 30 sarà possibile apprezzarlo grazie alla speciale compagnia degli Amici del Mulino Sapignoli.