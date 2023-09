La mamma di Samuel: "Abbiamo cercato di spegnere il fuoco ma è esplosa la bombola"

Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto era sotto shock Tatiana Lisi, la 44enne riminese madre del piccolo Samuel deceduto nello scoppio di un camper in Sardegna, e ha fatto appena in tempo a spiegare che l'esplosione sarebbe stata innescata dal barbecue sul quale stava preparando il pranzo. L'inferno che si è scatenato nel primo pomeriggio di giovedì sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci, sarebbe quindi da imputare a un cattivo funzionamento dei fornelli unito a una perdita di gas. "Abbiamo buttato sulle fiamme qualcosa per cercare di spegnerle ma è esplosa la bombola" ha proseguito la signora prima di essere trasportata all'ospedali di Sassari dove si trova ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Sassari dopo aver assistito alla drammatica scena del proprio figlio avvolto dalle fiamme nel camper. Ricoverato anche il marito, Daniel Romulus Imbuzan piccolo imprenditore di 52 anni titolare di un laboratorio per la lavorazione del legno, che non ha esitato a gettarsi nel rogo nel tentativo di salvare il piccolo Samuel riportando ustioni sul 40% del corpo.

Nel piazzale dove si erano fermati i camper della coppia e dei loro amici, un'area non attrezzata per la sosta dei caravan, nulla è rimasto della tragedia. Nella giornata di venerdì gli inquirenti hanno effettuato i rilievi richiesti dall’inchiesta disposta dalla Procura di Tempio. Si procede per omicidio colposo, ma ancora nessuno è iscritto nel registro degli indagati. Sotto la lente d'ingrandimento la sequenza temporale che ha portato all'incendio partito, pare, da un fornello a gas accesso nel piazzale dove i due mezzi sostavano. I vigili del fuoco di Olbia, infatti, avrebbero repertato alcuni fornelli e l'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che ci fosse una grossa presenza di gas tanto da saturare i caravan. Una scintilla improvvisa, quindi, avrebbe scatenato l'esplosione sentita da diversi testimoni. La concatenazione degli eventi potrebbe così spiegare il motivo per cui il camper dove ha perso la vita Samuel, un modello Fiat nuovo, è andato completamente distrutto. Il corpo del 12enne è stato ritrovato su un montante ma, a causa dell'esplosione, risulta difficile ricostruire in quale parte del mezzo il bambino si trovasse al momento dello scoppio.

Una famiglia distrutta per la quale si è mobilitato anche il Comune di Rimini con l'assessore alle Politche sociali, Kristian Gianfreda, che è in stretto contatto coi famigliari rimasti in città e gli altri due figli della coppia affidati agli zii.