La mappa degli autovelox del Comune di Rimini

Quella dei controlli dei limiti di velocità sulle strade urbane ed extra urbane è una funzione fondamentale per la sicurezza della circolazione e dei cittadini, affidata alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine, su tutte le strade del territorio. Un controllo costante e capillare che viene messo in campo con diversi servizi di presidio del territorio a scopo preventivo, ma anche attraverso i sistemi elettronici di rilevamento della velocità. A Rimini sono diverse le postazioni fisse e mobili a cui è affidato questo importante compito previsto dagli articoli 141 e 142 del Codice della Strada. Sono 4 in tutto i metodi legati a questi tipi di controllo, che la Polizia Locale di Rimini ha messo in campo - e integrato nel tempo - per garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Ciascuno di essi è tarato con un differente limite di velocità a seconda della strada in cui è stato installato: 3 autovelox fissi ; 22 TruBox postazioni temporanee per il controllo velocità, 1 Telelaser e 1 Scout Speed. ?Ecco come funzionano, dove sono posizionati e a quali limiti di velocità sono tarati

Autovelox Fissi - Le postazioni fisse per il rilevamento della velocità sono posizionate in maniera permanente - e operano in maniera continuativa - su Via Settembrini, nella direzione AN-BO, con un limite di velocità di 50 km/h; Via Euterpe nella direzione AN-BO, con un limite di velocità di 50 Km/h; Via Tolemaide, nella direzione Monte - Mare, con un limite di velocità di 90 Km/h.

TruBox - postazioni temporanee di controllo velocità - Si tratta di 22 dissuasori di velocità che possono diventare postazioni temporanee nel momento in cui la pattuglia installa lo strumento al loro interno. Nel momento in cui le TruBox di colore arancione diventano operative la pattuglia è sempre presente sul posto. Sul sito della Polizia Locale è possibile consultare la mappa del loro posizionamento e i limiti di velocità per ciascuna delle vie in cui sono installati, che sono: Via Grazia Verenin - dir. monte - 90KM/h ; Via Grazia Verenin - dir. Mare - 90KM/h ; Via Orsoleto - dir. Ancona - 50KM/h ; Via Paolo Marconi - dir. Mare - 50KM/h ; Via Marecchiese (Corpolò) - dir. Monte - 50KM/h ; Via Marecchiese (Corpolò) - dir. Mare - 50KM/h ; Via Montescudo - dir. Mare - 90KM/h ;Via Montescudo - dir. Monte - 60KM/h ; Via Sant'Aquilina - dir. Mare - 50KM/h ; Via Sant'Aquilina - dir. monte - 30KM/h ; Via Orsoleto - dir. Ravenna - 50KM/h ; Via Coriano - dir. Mare - 50KM/h ; Via Coriano - dir. Monte - 50KM/h ; Via Marecchiese (Spadarolo) dir. Monte - 50KM/h ; Via Marecchiese (Spadarolo) - dir. Mare - 50KM/h ; Via S. Salvatore - dir. Ancona - 50KM/h ; Via S. Salvatore - dir. Ravenna - 50KM/h ;Via Melucci - dir. Ravenna - 50KM/h ; Via Ugo Bassi - dir Ancona - 50KM/h ; Via Giorgio Ambrosoli - dir. Ancona - 50KM/h ; Via Emilia - dir. Mare - 50KM/h ; Via Tonale - dir Mare - 50KM/h . Tutte queste apparecchiature, sia le postazioni temporanee che gli autovelox fissi, controllano solo la direzione in cui sono posizione e hanno tutti previsto l’idonea segnaletica di presegnalazione della presenza del sistema di rilevamento della velocità.??

Telelaser - È un misuratore di velocità a puntamento laser utilizzato per la contestazione immediata delle violazioni in quanto consente di conoscere la velocità del veicolo già da 600 mt. di distanza dall’operatore.

Scout Speed - Dispositivo mobile per la rilevazione della velocità integrato e installato a bordo di un'autovettura di servizio, capace di rilevare la velocità degli altri veicoli durante la marcia. Uno strumento molto innovativo, che oltre al controllo dinamico della velocità, è in grado di identificare veicoli rubati, privi di copertura assicurativa o sprovvisti di revisione periodica.??La rilevazione di questo tipo di infrazioni - che ha una tolleranza prevista del 5%, con un minimo di 5km/h, come dispone il regolamento di esecuzione del Codice della Strada - è gestita direttamente dall’Ufficio verbali della Polizia Locale, che mette a disposizione, anche on-line e in maniera riservata, i fotogrammi dell'infrazione.