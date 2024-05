La Medicina dello Sport di Ausl Romagna al ‘Rimini Wellness Off’

C’è anche la Medicina dello Sport dell'Ausl della Romagna tra i partecipanti dell'evento "Rimini Wellness Off", ossia il "fuorisalone" della omonima fiera in programma dal 30 maggio al 2 giugno, organizzato da IEG in collaborazione con il Comune di Rimini. L’appuntamento è per sabato 1 giugno al Parco del Mare di Rimini, sul Lungomare Claudio Tintori, nei giardini di fronte ai bagni 20-21.

In un’edizione che avrà come fil rounge il tema della longevità e del benessere integrato, in uno stand allestito per l’occasione i medici dello sport, i tecnici dell'attività motoria e gli assistenti sanitari a partire dalle ore 9 saranno a disposizione dei cittadini per misurare gratuitamente la pressione arteriosa, effettuare test di valutazione della fitness muscolare e aerobica, consigliare l'attività motoria più adatta a ciascuno e informare sulle opportunità di movimento presenti sul territorio.

Tra le attività organizzate ci saranno camminate di gruppo adatte a tutti, con partenza alle ore 10.30 e 18 (in collaborazione con i gruppi di cammino del territorio), e brevi sessioni di allenamento ogni 20’, aperte alla cittadinanza (per tutte le età) e con focus a rotazione su mobilità, rinforzo e allungamento, guidate dai tecnici dell'attività motoria delle palestre che promuovono salute.

La finalità è quella di diffondere sani stili di vita e contrastare la sedentarietà tra le persone sane e le persone affette da patologie croniche sensibili all'attività fisica.