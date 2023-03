Domenica 2 aprile la mitica Fiat 500 e le altre auto storiche si danno appuntamento in piazzale Roma, luogo di ritrovo per un giro turistico della città e sul lungomare prima della partenza alla scoperta delle bellezze dell’entroterra tra Riccione e Misano.

A far compagnia alla storica utilitaria prodotta dalla nota casa automobilistica torinese ci saranno anche altri modelli, tra cui la Bianchina, concepita come versione lussuosa della Fiat Nuova 500, la Fiat 126 che doveva proseguire il successo della 500, e anche altre vetture d’epoca.

Il ritrovo delle auto è previsto per le ore 8,30 in piazzale Roma dove si svolgeranno le iscrizioni. Le vetture resteranno in esposizione fino alle ore 10:30, poi partiranno per il tour cittadino e verso la campagna.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Riccione, è organizzato da Fiat 500 Club Rimini in collaborazione con Auto Moto Storiche Rimini e Gina Dee Production.