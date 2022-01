La Municipale a pieno organico, gestire la viabilità dei cantieri la sfida dei prossimi mesi

In occasione della festività di San Sebastiano, patrono della polizia Municipale, per gli agenti di Rimini è stato anche il momento per tracciare il bilancio. La grande novità per la città è un forte incremento di personale che, per la prima volta da diversi anni, porterà a pieno l'organico della Locale che sarà in grado di avere ulteriori divise impiegate sul territorio. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di far fronte alle sfide del futuro in tema di sicurezza cittadina e, cosa fondamentale, gestire la viabilità in vista della partenza dei grandi cantieri sulla Statale Adriatica per la realizzazione delle due rotatorie nei punti nevralgici della Consolare per San Marino e di via Montescudo.

"Tante le attività di sicurezza urbana - ha spiegato l'assessore Yuri Magrini - e allo stesso tempo è stato incrementato il numero degli agenti come i è stato chiesto dai cittadini in campagna elettorale. Avevamo in previsione di assumere una decina di persone ma abbiamo fatto una scelta più radicale facendo entrare 30 unità. Uno sforzo economico importante ma che testimonia come gli impegni presi sono stati trasformati in atti amministrativi per garantire i servizi svolti dalla Locale. Servizi che, nel corso degli anni, si sono evoluti in settori più articolati e complessi. Con le nuove assunzioni arriviamo a 240 uomini e donne che miglioreranno le attività trasformando el divise in un supporto alla comunità con l'implementazione dei vari distaccamenti in maniera da trasformarli in un punto di riferimento per la cittadinanza. Ai 3 storici, si vanno ad aggiungere quelli dell'immediato entroterra come Corpolò, Santa Giustina e Gaiofana e in futuro ci saranno ulteriori ampliamenti. I vigili non fanno più solo le multe per divieto di sosta ma anche quei servizi specifici di controllo edilizio e di presidio del territorio fino alle operazioni anti-droga. Nelle prossime settimane, inoltre, saranno impiegati per intervenire sui cantieri della Ss16, dove verranno realizzate le rotatorie, per fluidificare il traffico nel corso dell'anno e mezzo necessario per completare le opere. Anche i cantieri nella zona mare, dove si sta realizzando il Parco del Mare, saranno interessati da questo tipo di attività. Abbiamo messo in piedi sia dal punto di vista di organico che di bilancio degli interventi importanti con un investimento che, a regime, peserà per 1 milione ddi euro sulla spesa corrente. Questo ci permetterà di garantire alla comunità una maggior sicurezza e tutela adeguate alla nostra città anche in ottica dell'aumento di persone portate dal turismo. I nuovi assunti sono attinti da una graduatoria della Regione e si aspetta il via libera da Bologna per fare entrare in organico le nuove divise. Un numero totale che non si era mai registrato a Rimini così come la realizzazione di centri polifunzionali nelle sedi distaccate dove, oltre al presidio della Municipale, ci saranno i servizi del Comune".

"Questo ampliamento della pianta organica - ha spiegato il comandante Andrea Rossi - è il più importante degli ultimi anni e rappresenta un completamento del concetto di polizia di prossimità. Il nostro lavoro, negli ultimi 20 anni, si è completamente stravolto coi Decreti sicurezza che hanno fatto ricadere sulla Locale nuove incombenze soprattutto in temi di sicurezza locale. Questo personale è importante per svolgere queste funzioni. L'aumento di personale ci torna utile anche per le sfide che dovremo affrontare in tema di viabilità nel prossimo anno e mezzo. I cantieri sulla Statale,, inevitabilmente, porteranno anche delle ripercussioni sulla viabilità interna e quindi ci dovremo far trovare pronti. In tutto questo ci sono da svolgere i compiti d’istituto, come i controlli per il Covid".