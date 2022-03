La Municipale sequestra un carico di droga da quasi 600mila euro

Colpo grosso della polizia Municipale di Rimini che ha individuato e sgominato un vasto spaccio di stupefacenti sequestrando droga per un valore di quasi 600mila euro. L'operazione era iniziata lo scorso 11 marzo quando, a Borgo Marina, erano stati notati due individui sospetti che erano stati pedinati e trovati in possesso di 50 grammi di cocaina nascosti nel bracciolo. In quella occasione i sospettati si erano fermati all'interno di un locale ma nel frangente, però, uno era riuscito a scappare e il proseguo delle indagini si è concentrato sul fuggitivo. Nel pomeriggio di mercoledì è stato intercettato il veicolo sul quale si muoveva il malvivente nel territorio di Montescudo dove l'uomo risultava risiedere. Entrati nell'appartamento, la casa è risultata "pulita" a parte degli involucri con delle tracce di cocaina e un ruotino di scorta col pneumatico tagliato e usato per occultare la droga. Alcune fonti confidenziali degli inquirenti, poi, hanno indicato il mezzo usato dal ricercato nella zona di San Giovanni in Marignano ed è stato bloccato. Durante il tragitto è stato chiesto l'aiuto dei colleghi della Municipale di Riccione per perquisire il veicolo e, nel sedile del passeggero sono spuntati 510 grammi di cocaina pura, e 500 grammi di hashish mentre, nel bagagliaio, alte 48 tavolette di hashish per un totale di 50 chili oltre a 5mila euro in contati ritenuti provento di spaccio. La droga, i cui proventi se immessa sul mercato sarebbero stati di 580mila euro, secondo gli inquirenti era destinata ad alimentare il mercato dello spaccio di Borgo Marina.

"Esterniamo la nostra soddisfazione - ha commentato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - questa è la dimostrazione tangibile di come la polizia Locale ha le risorse per mantenere l'ordine pubblico in città e contrastare lo spaccio di stupefacenti. donne e uomini quotidianamente impegnati dai compiti semplici, come presidiare il traffico, fino ad operazioni complesse come queste anche a costo di sottrarre tempo prezioso alla propria famiglia".