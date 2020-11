La Municipale vigila sulla zona arancione: tre le multe nel fine settimana

Fine settimana di controlli per il personale della polizia Municipale di Rimini che, in particolare, ha vigilato sul rispetto delle regole anti-covid previste per la zona arancione e allo stesso tempo il rispetto dell'ordinanza del sindaco che vieta gli assembramenti. Complice anche il cattivo tempo, i riminesi sembrerebbero aver capito che il modo migliore per combattere la pandemia è quello di rimanere chiusi in casa e in totale sono state solo 3 le sanzioni elevate dagli agenti. In particolare ad essere multato è stata una persona che stava facendo attività sportiva nel centro storico e altri 2 individui che non indossavano la mascherina.