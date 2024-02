'La musica che gira intorno': un’opportunità per trasformare la propria passione in un lavoro

Dall’organizzazione degli eventi alle tante opportunità occupazioni connesse al mondo delle tecnologie applicate al suono: sono tante le professioni che afferiscono al mondo della musica, da quelle più classiche a quelle legate all’evoluzione del digitale e delle nuove strumentazioni. Un ventaglio di abilità e skills che il Comune di Rimini si propone di valorizzazione e far conoscere con il progetto “La musica che gira intorno”, un’iniziativa promossa allo scopo di promuovere il diritto delle nuove generazioni alla formazione professionale e culturale, fornendo spunti e linee guida per trasformare quello che ad oggi è una semplice passione in un lavoro.

Il progetto (inserito nel progetto “Costellazione – Giovani connessioni creative” con il contributo dell'Associazione GA/ER, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'accordo di collaborazione GECO 12 con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale) sarà realizzato sotto l’egida dell’associazione di promozione sociale Quattro Quarti insieme ad Acli Arte e Spettacolo aps, Il Millepiedi, l’associazione Sergio Zavatta, il liceo scientifico e artistico Alessandro Serpieri, il liceo scientifico e musicale A. Einstein.

Attraverso un calendario di incontri, workshop e laboratori, i partecipanti, a partire dal primo incontro del 6 marzo, avranno l’opportunità di esplorare le diverse professioni richieste nel settore degli eventi musicali, grazie anche alla presenza di stakeholder che si faranno testimoni delle loro esperienze, offrendo occasioni di confronto e riflessione.

Dalla realizzazione di un grande evento musicale passando all’organizzazione di eventi in piazza, nei pub o nei borghi dell’entroterra. O, ancora, come promuovere il brand territoriale con la musica: saranno numerose le tematiche al centro degli 8 appuntamenti, in programma dal 6 marzo al 23 aprile nella sede di BIM Music Academy (via XXIII Settembre, 112). “La musica che gira intorno” si propone in parallelo di stimolare un dibattito più ampio sul mercato e sulle prospettive del mondo delle ‘note’, informando e producendo cultura.

“L'iniziativa rappresenta una bella opportunità per i giovani desiderosi di cimentarsi nel settore musicale a livello professionale, segnando uno scatto da passione a occupazione. Un sogno di tante e tanti, che proviamo ad accompagnare con una iniziativa che ha lo scopo di dare ai ragazzi informazioni ed elementi utili per il loro futuro - è il commento di Francesca Mattei, assessora alle politiche giovanili del comune di Rimini -. Il progetto, contestualmente, contribuirà alla creazione di una cultura musicale più ricca e inclusiva nella nostra comunità, capace di guardare oltre allo steccato dei lavori più tradizionali, approfondendo i molteplici ruoli e competenze che si celano dietro un evento e prodotto artistico”.

Gli obiettivi e le finalità presentate dal Comune di Rimini sono state accolte e approvate dall’Associazione GA/ER (Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna) che ha intercettato le risorse. Al seguente link il programma: https://regioneer.it/MusicaGiraIntornoCostellazione. Per info e iscrizioni: bimmusicacademy@gmail.com - 3284599812