La titolare si distrae e il ladro ripulisce il negozio dai contanti

Un colpo lampo quello messo a segno da un malvivente che, nel primo pomeriggio di mercoledì, ha svaligiato la rosticceria l’Angolo del Buongustaio, in piazza Marconi a Santarcangelo. Il furto è avvenuto intorno alle 14.30 quando la titolare era impegnata in alcune faccende nel retrobottega prima di abbassare la serranda. All'improvviso si è presentato nell'attività, pochi minuti prima della chiusura, un uomo sulla cinquantina per comperare alcuni prodotti e, dopo aver pagato, ha preso il resto consegnatogli dalla proprietaria che aveva già svuotato la cassa per riporre i contanti in un borsello. La donna lo ha poi riposto sotto al bancone per proseguire i lavori di pulizia e, poco dopo, è entrato un promoter per offrire un contratto telefonico con la titolare che ha declinato e tornata nel retrobottega per terminare le faccende. Sarebbe stato a questo punto che nel negozio ha sentito dei rumori sospetti e si è precipitata dietro al bancone per scoprire i suoi effetti personali a terra e il borsello vuoto. A sparire è stato l'incasso della mattinata, circa 2mila euro, con la signora che non ha potuto far altro che dare l'allarme ai carabinieri. Sono in corso le indagini dell'Arma con la speranza che le telecamere pubbliche, situate davanti all'attività, possano aver catturato immagini utili ad identificare il ladro.