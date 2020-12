La neve imbianca le cime della Valmarecchia e il mare flagella le coste

Santo Stefano di maltempo su tutta la provincia di Rimini con la neve che ha fatto capolino in alta Valmarecchia e una burrasca che flagella le coste. Come da previsioni, la "burrasca di Natale" è arrivata portando un brusco abbassamento delle temperature nell'entroterra mentre, in riva al mare, a farla da padrone è un forte vento da nord con raffiche che hanno superato i 50 chilometri all'ora. Sulle alture della Valmarecchia nevica da Pennabilli, dove si è già depositata a terra una coltre bianca, fino a Novafeltria dove cade mista a pioggia. Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare e non si segnalano problematiche. Da quote collinari fino al mare, invece, le temperature intorno ai 10 gradi portano pioggia intensa con accumuli fino a 34 millimetri.