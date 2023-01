La nevicata mette ko il trasporto pubblico nell'entroterra

Le prime abbondanti nevicate della stagione, nei territori dell’entroterra serviti da Start Romagna, hanno causato alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale. In alta Valmarecchia, dove è stata disposta la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, non sono state effettuate le linee 165 da Carpegna a Novafeltria e la linea 162 da Sant’Agata a Novafeltria. Soppressa anche la linea 161 da Pennabilli a Novafeltria a causa della neve e di alberi che ostruiscono la carreggiata. A causa della caduta di una pianta nel territorio comunale di Sogliano, non sono state inoltre effettuate la linea 169 da Sogliano a Rimini e il collegamento della linea 140 da Sogliano a Perticara. Non è stato possibile effettuare anche la corsa delle 6,03 da Onferno Castello per Morciano. Le linee potrebbero subire, in generale, alcuni ritardi. Ulteriori modifiche potrebbero rendersi necessarie in base all’evolversi della situazione meteorologica. Start Romagna invita a consultare il proprio sito web, dove vengono pubblicati aggiornamenti in tempo reale.