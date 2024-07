La Notte Rosa dei carabinieri: 3 arresti, 14 denunce e decine di controlli

Fine settimana di inteso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Rimini impegnati, durante gli appuntamenti della Notte Rosa, a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico per l'evento. In particolare i militari dell'Arma, con una serie di servizi, hanno vigilato per contrastare i reati predatori, lo spaccio e la microcriminalità. Il bilancio finale ha visto venire controllate 230 persone e 110 veicoli con 3 persone arrestate e 14 denunciate a piede libero. A finire in manette è stato un 32enne senza fissa dimora che, al termine di una serie di pedinamenti, è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 450 euro ritenuti il provento dello spaccio. Due giovani extracomunitari già noti alle forze dell'ordine, invece, sono stati arrestati in quanto ritenuti gli autori dello strappo di una catenina d'oro dal collo di un loro coetaneo.

I denunciati, invece, dovranno rispondere a vario titolo di di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina impropria, furto aggravato, ricettazione ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, violenza privata e danneggiamento. Sul fronte dei controlli stradali, invece, i carabinieri hanno potuto contare su un mezzo mobile e di personale specializzato della “Forensic Lab Service” per individuare gli automobilisti alla guida sotto l'effetto di alcol e droga. Sono stati effettuati oltre 60 accertamenti che hanno consentito di individuare alcuni automobilisti sotto effetto di sostanze stupefacenti.