La nuova bici elettrica progettata per permettere anche alle persone con disabilità di viaggiare

La Sanitaria Senza Limiti di Riccione è da anni un punto di riferimento non solo a livello locale, ma anche per tutte quelle persone che scelgono le città della riviera romagnola come meta per trascorrere le loro vacanze, in quanto dispone di una vasta gamma di ausili utili per gli spostamenti di persone con mobilità ridotta, anziani e disabili e inoltre offre la possibilità sia dell’acquisto che del noleggio. La bici elettrica da passeggio è la novità per questa estate 2022, è una bici eco-sostenibile, dotata di pedana per il trasporto di persone in carrozzina ed è l’ideale per godersi la bellezza delle nostre città, tutte attrezzate con delle comode e ampie piste ciclabili che dal centro portano al mare. Trascorrere una vacanza “senza limiti” è possibile, grazie al totale supporto offerto dal personale della Sanitaria, sempre pronto ad aiutare e, per chiunque fosse interessato al noleggio della bici, basterà fare una prenotazione telefonica e la troverà direttamente in hotel al suo arrivo! Un servizio importante per far sentire davvero “a casa” i nostri turisti con il massimo comfort e regalando a tutti la possibilità di scoprire ed esplorare il nostro territorio.