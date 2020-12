La nuova consigliera di parità è Adriana Ventura: passaggio di testimone

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sono state nominate le nuove Consigliere di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Rimini. La nuova Consigliera di parità, che succede a Carmelina Fierro, è la dottoressa Adriana Ventura, ex ispettrice del lavoro, proveniente dalla Provincia di Lecco dove ha svolto il medesimo ruolo che andrà a ricoprire a Rimini per i prossimi quattro anni. Confermata per altri due anni la Consigliera supplente, Mariella Mengozzi.

Il Presidente della Provincia Riziero Santi ha ringraziato Carmelina Fierro per i suoi quattro anni di lavro alla Provincia, “quattro anni di lavoro davvero intensi e fecondi di risultati. Carmelina Fierro – ha sottolineato il Presidente Santi – ha contribuito a far crescere l’ufficio della Consigliera di parità, potenziandone il lavoro di rete con sindacati e associazioni datoriali e facendone sempre più il punto di riferimento delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa del diritto del lavoro e delle pari opportunità.”

Il Presidente Santi ha così dato il benvenuto ad Adriana Ventura che spera di poter incontrare presto di persona oltre ad augurarle di poter svolgere presso la Provincia di Rimini un lavoro proficuo, assicurandole tutta la collaborazione e il supporto dell’Amministrazione.