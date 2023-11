La nuova Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Rimini in visita al comando della Guardia di Finanza

Nella mattinata di venerdì, la nuova Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Rimini, Cinzia Nocca, accolta dal Comandante Provinciale, colonnello Alessandro Coscarelli e dai Comandanti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, il tenente colonnello Roberto Russo e del Gruppo, il tenente colonnello Filomena Pisaniello, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini.

Nel corso dell’incontro di saluto, cui hanno presenziato anche Funzionari doganali e personale del Corpo impiegato nello specifico settore, è stato anche delineato in via generale un piano di attuazione del Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza stipulato a Roma il 3 aprile.

L’attuazione del Protocollo costituisce l’occasione per rafforzare la cooperazione tra le parti e permetterà di sviluppare una serie di attività congiunte che, grazie alle rispettive professionalità, garantiranno una maggiore efficienza ed efficacia nel contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione delle merci, delle violazioni nel settore delle accise e nelle imposte di produzione e sui consumi, delle violazioni del gioco pubblico e delle violazioni della movimentazione transfrontaliera di valuta.

La Dirigente dell’Ufficio delle Dogane ha espresso viva soddisfazione per l’occasione di incontro e confronto. Per il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini la rafforzata sinergia consentirà di porre in essere congiunte attività volte al rafforzamento della legalità e la competitività del Paese.