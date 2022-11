La partita finisce a sassate, centrati i finestrini del pulmino della squadra ospite

Si è conclusa con a sassate la partita che, mercoledì si è disputata allo stadio di Cattolica con la squadra di casa che ha perso per 2 a 0 contro la Granamica nel campionato di Eccellenza. Una sconfitta che ha acceso gli animi dei supporter cattolichini tanto che, al termine del match, quando gli ospiti sono tornati al loro pulmino per fare rientro a casa, hanno trovato il mezzo danneggiato dai sassi che avevano sfondato i finestrini con qualcuno che entrato nell'abitacolo aveva anche rubato le divise e le attrezzature. Una scoperta che ha fatto montare la rabbia tanto che si è reso necessario l'intervento dei carabinieri per portare la calma e, allo stesso tempo, scortare la squadra emiliana fino al casello dell'autostrada. Già durante la partita, secondo quanto emerso, dagli spalti del "Calbi" erano piovuti diversi oggetti sul terreno di gioco e c'era stato anche un tentativo di invasione di campo.