La passeggiata sotto casa gli costa l'arresto per spaccio di eroina

Nel corso di uno specifico servizio per contrastare lo spaccio di stupefacenti i carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza un 50enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'uomo, nella giornata di martedì, è stato notato dai militari dell'Arma mentre camminava nei pressi della sua abitazione e il sua fare sospetto ha spinto la pattuglia a fermarlo per un controllo. Nel corso della perquisizione, dalle sue tasche sono spuntate diverse dosi di eroina per un totale complessivo di 5 grammi ed è stato trovato in possesso di tutto il materiale per confezionare lo stupefacente. Arrestato e portato in caserma, dopo una notte in camera di sicurezza il 50enne è stato processato per direttissima. Il giudice, convalidato il fermo, ha poi disposto per il pusher la misura cautelare dell'obbligo di dimora in attesa della prossima udienza.