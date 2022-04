La patente sospesa dal 2008 ma guidava una Ferrari da 200mila euro

I militari della Guardia di Finanza lo hanno fermato mentre usciva dal casello dell'A14 di Riccione al volante di una Ferrari Roma da 200mila euro e gli hanno intimato l'alt per un controllo di routine. Al momento di esibire la patente però per l'automobilista, residente nella provincia di Milano, sono iniziati i guai. Sprovvisto del documento di guida, gli accertamenti hanno permesso di scoprire che all'uomo la patente era stata ritirata nel lontano 2008 a causa dell'azzeramento dei punti per una lunga serie di violazioni al Codice della Strada. I militari non hanno potuto far altro che aggiungere all'elenco la guida senza documenti con un verbale che può arrivare a 8mila euro di sanzione. Allo stesso tempo la Ferrari è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi e la donna che si trovava sul sedile del passeggero, accertato che fosse in possesso della patente, è stata autorizzata a guidare la supercar fino a casa.