La pattuglia trova un ciclista a terra in arresto cardiaco, salvo grazie ad un rapido intervento

E' stato colto da malore e ha avuto la fortuna di essere trovato da una pattuglia della Polizia Locale. Domenica mattina alle 11:30 un equipaggio in moto si è imbattuto in un ciclista a terra. Gli agenti si sono resi conto immediatamente della gravità della situazione poiché l’anziano signore riverso a terra non respirava e non aveva battito cardiaco. Immediata l'azione dei due agenti: mentre uno allertava la centrale operativa per l’invio del 118, l’altro iniziava il massaggio cardiaco. Per fortuna, di passaggio sul luogo, anche un volontario della croce rossa ha prestato. Presente anche una pattuglia dell'infortunistica, accorso per i rilievi dovuti e per supporto. Il personale del 118 e dell’automedica sono giunti sul posto per continuare il massaggio cardiaco e per effettuare le necessarie operazioni di defibrillazione. L'uomo è stato trasportato subito dopo all’ospedale di Rimini.