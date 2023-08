La pesca abusiva del tonno rosso costa ai diportisti una multa salata e la denuncia penale

Secondo i militari della Capitaneria di Porto sarebbe dovuto finire, in barba a tutte le regole per il tracciamento del pescato, nei piatti di qualche ristorante senza scrupoli e invece quel tonno rosso da 50 chili è costato una multa salatissima ai pescatori abusivi che sono anche stati denunciati a piede libero. Nella giornata di venerdì, infatti, il personale della Guardia Costiera di Riccione ha messo nel mirino due diportisti che, dopo essersi fatti prestare una barca da un amico, sono partiti per una battuta di pesca nonostante in Adriatico vi sia il fermo. Per i pescatori di frodo la giornata si era conclusa nel migliore dei modi, riuscendo a catturare il pregiato pesce, ma non hanno fatto i conti coi militari che avevano alle calcagna.

Il tentativo di evitare i controlli, rientrando a Portoverde invece che a Riccione, si è rivelato inutile e quando hanno sbarcato il tonno già sfilettato e pronto per la ristorazione sulla banchina hanno trovato i militari pronti col verbale. Per il capitano è arrivata una sanzione da 2600 euro per aver violato la norma che vieta la pesca di questo tipo di pesce nel Mediterraneo in questo periodo ai quali si è aggiunto una seconda multa da 2066 euro per pesca sportiva senza autorizzazione, in aggiunta anche una denuncia penale a piede libero e il sequestro del pescato e dell'attrezzatura da pesca. Il tonno, invece, dopo essere stato analizzato dal personale dell'Ausl e ritenuto idoneo al consumo umano è stato donato in beneficenza.