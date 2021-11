La pista di pattinaggio su ghiaccio a piazzale Fellini, il bando per realizzarla

Dopo un anno di riflettori spenti, tornano ad accendersi le luci del villaggio natalizio e della pista di pattinaggio ‘vista mare’. Da dicembre a metà gennaio si tornerà a pattinare sul ghiaccio, l’amministrazione comunale ha infatti pubblicato l’avviso per l'individuazione di un soggetto a cui concedere l'utilizzo dell’area di Piazzale Fellini, a ridosso della fontana, per il periodo delle festività, dove poter realizzare il tradizionale villaggio natalizio con intrattenimenti ed animazioni e con la pista per pattinare sul ghiaccio (https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-linstallazione-e-la-gestione-di-una-pista-di).

Due le novità: per la prima volta si potrà pattinare nel cuore di Marina Centro, accanto alla fontana dei Quattro Cavalli, in piazzale Fellini. Inoltre, il villaggio potrà comprendere strutture come chioschi o casette (per un massimo di 8) in stile natalizio nonché aree a cielo aperto attrezzate con sedute e concepite secondo un progetto unitario e coordinato in stile natalizio con luci, decorazioni e alberi di Natale, dove poter organizzare anche spettacoli e intrattenimenti.

Il periodo individuato è quello che va indicativamente tra il 30 novembre 2021 ed il 15 gennaio 2022 e la pista dovrà avere dimensioni massime di 11X50 metri, senza oltrepassare l’intersezione con Via Luci del Varietà. Gli interessati dovranno far pervenire propria domanda di partecipazione alla selezione entro il 25 novembre.

Per le festività natalizie, piazzale Fellini dunque si prepara ad accogliere un allestimento adatto sia ai bambini sia agli adulti che vorranno trascorrere una giornata piacevole, di socialità, all’aria aperta. “Nell’ambito del calendario delle iniziative legate alle festività natalizie e al capodanno – commenta l’Assessore alle attività economiche Juri Magrini – abbiamo pubblicato questo avviso pubblico con lo scopo di offrire una programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento di qualità nella zona di Marina centro, anche con l’obiettivo di promuovere le attività economiche dell’area affinché, in sinergia con la programmazione degli eventi, venga valorizzata l'attrattività di una zona emblematica nel progetto di riqualificazione e di ridisegno del nuovo waterfront”.