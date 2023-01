La ‘pizza dolce’ dello chef Luca Rubicondo si aggiudica il contest dedicato al gelato creativo

La “pizza dolce” conquista il palato dei giurati e si aggiudica la prima edizione del contest “Gelato creativo” promosso da MO.CA. La golosa creazione uscita dal cilindro dello chef Luca Rubicondo e quelle degli altri concorrenti, tutti professionisti della gelateria artigianale, sono state valutate sulla base di idea creativa, esecuzione a livello di gusto, consistenza al palato, presentazione estetica, novità. La premiazione del contest è arrivata a conclusione di "Gelato Show – Innovazione e sostenibilità", un'intera giornata dedicata ai nuovi trend di consumo e innovazione nel mondo della gelateria, che si è tenuta nella giornata del 20 gennaio al Palazzo del Turismo di Riccione e presso la sede di Mo.Ca.

L'iniziativa, promossa da MO.CA (storica azienda di Coriano che produce preparati per gelaterie, pasticcerie e panetterie), si è aperta con la presentazione dei dati dell'Osservatorio sul gelato by ShoppingMap, a cura di Carlo Meo, CEO e founder di M&T e una tavola rotonda dedicata alle nuove tendenze della gelateria alla presenza di esperti come gli chef Marco Radicioni (OTALEG, Roma), Andrea Bistaffa (GnomoGelato. Milano), Davide Di Fabio (Dalla Gioconda, Gabicce Monte), Fabrizio Fraternali (Hotel Corallo, Riccione), Davide Contardi (direttore vendite italia di Carpigiani s.p.a.), Pietro Bazzoni, (consulente e formatore d’impresa), e del moderatore Ernesto Brambilla, giornalista di DolceGiornale.