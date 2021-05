La plastica si trasforma in buoni spesa: inaugurato il nuovo impianto

Si è tenuta venerdì scorso l’inaugurazione ufficiale della nuova postazione di riciclo PET Green Money presso Conad City di viale Sicilia. All’evento presenti vicesindaco e assessore ai Servizi alla Persona e alla famiglia del Comune di Riccione Laura Galli e l'assessore per l’Ambiente Lea Ermeti, con all’amministratore della piattaforma Green Money, Paolo Agostini. Presso la postazione è possibile convertire 3 pezzi di rifiuti PET (bottiglie plastica di acqua e liquidi alimentari) in buoni da 1 euro spendibili ogni 30 euro di spesa presso i supermercati aderenti. L’iniziativa, attiva già dal 2016 nel Comune di Riccione, vanta dati di raccolta notevoli: nell’anno 2020 raccolte 11,6 tonnellate di plastica regolarmente inviate a riciclo tramite contratto che Green Money ha con il Gruppo Hera e 96.700 euro di risparmio redistribuito dalla postazione agli utenti. Questa iniziativa Ecologica in primis, ma anche a sostegno delle attività commerciali, ha da sempre riscosso tanto interesse da parte di tutta la cittadinanza. La piattaforma Green Money, attiva dal 2014, ha diffuso oramai 30 postazioni che vanno dalla zona di Imola, sino ad Urbino, passando per il Ravennate e Riminese.

"Un'abitudine, quella di riciclare i rifiuti e la plastica in particolare, che fa bene all'ambiente, ma che allo stesso tempo dà una mano al risparmio delle famiglie -, ha detto il vice sindaco Laura Galli -. Come amministrazione pensiamo che l'attenzione alle famiglie passi anche attraverso politiche che permettano un risparmio reale e un incremento del potere di acquisto sui generi di tutti i giorni".

"Il Comune di Riccione in questi ultimi anni ha messo in movimento una serie di interventi a salvaguardia dell'ambiente, sia della qualità dell'aria che della balneazione - ha aggiunto l'assessore Ermeti -, per questo motivo incentivare il riciclo della plastica con ogni mezzo possibile raccoglie il favore dell'amministrazione".

“Stiamo installando nuove postazioni con il ritmo di 2 al mese - ha detto Paolo Agostini -. La partnership con il gruppo Conad è sempre più solida e ci stiamo affacciando anche su altri gruppi, con interessanti novità per l’autunno” .