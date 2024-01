La poesia dedicata a Falcone e Borsellino per l'inaugurazione dei locali di un bene confiscato alla criminalità

In occasione dell'inaugurazione del nuovo Gruppo Appartamento Reabita a Igea Marina, sorto nei locali di un bene confiscato alla criminalità organizzata, è stata invitata la poetessa Caterina Tisselli per recitare la poesia che ha scritto e dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'immobile appartiene ora alla collettività nelle sue nuove vesti:un luogo che darà alloggio alle persone fragili e disabili, in un contesto abitativo moderno, sostenibile e all'avanguardia nelle tecnologie avanzate. Per questo progetto, la poetessa di San Mauro Mare è stata ufficialmente invitata dal sindaco Filippo Giorgetti del Comune di Bellaria Igea Marina a declamare il suo testo poetico dedicato ai giudici Falcone e Borsellino pilastri della legalità e della lotta contro la mafia, fino alla fine dei loro giorni. La Tisselli aveva composto questo testo poetico per il ventennale dell'attentato ai giudici (rispettivamente il 23 Maggio e il 19 Luglio 1992). Il testo era stato inviato dalla poetessa e particolarmente apprezzato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla Fondazione Falcone di Palermo e dalla Questura di Forli-Cesena.