La Polfer avrà uno spazio nuovo nella stazione di Riccione

Si è svolto ieri presso la Sede del Comune di Riccione un incontro tra la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla sicurezza Oreste Capocasa e il vice comandante facente funzioni il sostituto commissario coordinatore Polfer di Rimini Laura Casonato accompagnata dall’ispettore Anna Leo. Confermata da parte della dirigente del comando riminese la massima collaborazione con l’amministrazione comunale. Un incontro importante per mettere sul tavolo la richiesta di rafforzamento della Polfer di Rimini alla stazione. “Durante l’incontro abbiamo annunciato ai responsabili locali della Polfer la nostra disponibilità a mettere a disposizione della Polizia un ampio ufficio in stazione (ex sede dello Iat). Una postazione che permetterebbe alla Polizia Ferroviaria di avere uno spazio e proseguire sul percorso tracciato già la scorsa estate: massimo e concreto contributo soprattutto per quanto riguarda i controlli e i fermi in Stazione. Sarà inoltre aumentata la collaborazione tra il nostro corpo di Polizia Locale e la Polizia Ferroviaria”. Ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini.