La Polisportiva Comunale Riccione approva all’unanimità il bilancio d’esercizio

L’Assemblea annuale dei Soci della Polisportiva Comunale Riccione che si è svolta martedì sera in videoconferenza, ha visto l’approvazione all’unanimità del bilancio d’esercizio 2019/2020 da parte dei Soci presenti. Durante l’Assemblea è stato nominato anche l’organo di controllo, con la nomina anch’essa all’unanimità della Revisore Ufficiale dei Conti (RUC), dottoressa Barbara Bonezzi.

In occasione dell’Assemblea, sono stati anche nominati sei nuovi consiglieri con il parere favorevole di tutti i Soci intervenuti. Entrano a fare parte del Consiglio Direttivo della Polisportiva: Giorgia Bertozzi, Ivan Cancellieri, Luca Cevoli, Cristian Lucarelli, Maurizio Pruccoli e Stefania Raimondi. “Nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia, con le norme restrittive che nel 2020 ci hanno costretto a chiudere l’impianto natatorio e a bloccare buona parte delle attività sportive e delle manifestazioni per lunghi mesi, il bilancio d’esercizio della scorsa stagione sportiva è risultato migliore delle aspettative, contenendo le perdite a 63.853,13 Euro. Per quanto riguarda l’ingresso dei nuovi consiglieri, a cui do nuovamente il benvenuto augurando loro buon lavoro, siamo certi che metteranno la loro esperienza al servizio della Polisportiva Comunale Riccione, dei suoi soci, dello sport e del benessere dell’intera comunità”.