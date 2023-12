La polisportiva riminese festeggia i suoi primi 50 anni d’attività

Il 13 dicembre 1973 è la data ufficiale dell’inizio delle attività della Polisportiva Rinascita Rimini asd. L’avventura era però iniziata almeno un anno prima, quando i primi promotori di quella che oggi è una delle realtà più longeve del panorama sportivo riminese (Giorgio Cetera, Giorgio Lolli, Libero Missirini e Lino Vici) si misero in testa di creare un’associazione sportiva che promuovesse lo “sport per tutti”. Qualche tempo dopo furono Bruno Ballocchi, Gualtiero Capella, Gilberto Cecchini, Vincenzo Leonello, Romano Naddi, Gabriele Paganelli e Renzo Pari (attuale presidente) ha firmare l’atto costitutivo dell’associazione.

Da allora ha preso vita un’attività multidisciplinare che è il vero tratto distintivo della Rinascita Rimini. “Essere “polisportivi” è stata una nostra caratteristica da sempre – spiega Renzo Pari, presidente della asd. – Il nuoto è sempre stato un nostro punto di forza ma gli abbiamo sempre affiancato altri sport come il nuoto sincronizzato, il cicloturismo, lo slow-pitch e oggi il pattinaggio di velocità, la danza e la pallamano. Sempre nel rispetto della nostra filosofia: “Non si vive per fare sport ma si fa sport per vivere meglio”.

I festeggiamenti iniziano domenica 10 dicembre con il “Trofeo Rinascita” di beach volley misto 2x2 che si giocherà al Riviera Beach & Padel di Viserbella a partire dalle 14. Giovedì 14 dicembre alle 20.15 si tiene la cena celebrativa del 50esimo anno al ristorante Frontemare. Sarà un momento di festa, con tanto di tombolata, ma anche il modo per ricordare i “padri fondatori” e premiare i soci benemeriti. Gran finale domenica 17 dalle 9 di mattina nella piscina comunale di Rimini con il “Primo Trofeo delle Mascottes”, una manifestazione natatoria riservata a tutti gli iscritti ai corsi di nuoto.