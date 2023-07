La polizia insegue i rapinatori e dopo averli bloccati li scopre con refurtiva e droga

Notte agitata per la Volante della Questura di Rimini che, tra domenica e lunedì, è stata impegnata nell'inseguimento di due rapinatori i quali una volta fermati si sono rivelati anche degli spacciatori. Il primo tempo della vicenda si è consumato verso le 3 nella zona del porto riminese quando, un ragazzo, si è reso conto che qualcuno gli aveva sottratto il proprio iPhone. Attivata la geolocalizzazione, il segnale del cellulare puntava verso due giovani che si trovavano fuori dal locale e quando la vittima li ha avvicinati per chiedergli indietro lo smartphone questi lo hanno minacciato di morte per poi fuggire a tutta velocità a bordo di una vettura. Spaventato, il giovane ha chiamato il numero di emergenza e, sul posto, si è precipitata una pattuglia della Polizia di Stato con gli agenti che hanno raccolto i dettagli sui fuggitivi e grazie al segnale gps dell'iPhone li hanno individuati in viale regina Elena.

L'auto è stata bloccata e, a bordo, vi erano un 26enne e un 23enne e la perquisizione dell'abitacolo ha permesso di ritrovare il cellulare rubato e un'altro telefonini di dubbia provenienza oltre a dosi di hashish e marijuana per un peso complessivo di 8 grammi. La perquisizione è stata estesa anche alla stanza d'albergo dove i due alloggiano insieme ad altrettanti amici dove sono stati trovati altri smarphone rubati e altri 80 grammi sempre tra hashish e marijuana. Il tutto è valso al 26enne e al 23enne l'arresto per rapina

impropria pluriaggravata in concorso mentre, insieme agli altri due amici, sono stati denunciati a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.