La Polizia Postale vigila le autostrade del web, il saluto del segretario del Sap agli agenti in servizio a Ferraagosto

Lunedì mattina il segretario provinciale del SAP Roberto Mazzini ha effettuato un saluto ai colleghi in servizio per Ferragosto. È per me un piacere dedicare anche i giorni di festa ai colleghi che prestano servizio per la sicurezza della collettività – spiega Mazzini – con la segreteria abbiamo scelto i colleghi della sezione di Polizia Postale e Comunicazioni per questo gesto di vicinanza. In questo giorno di festa vedrete tante donne e uomini in uniforme a vigilare autostrade, luoghi di villeggiatura, aeroporti, frontiere e stazioni ferroviarie e i cittadini avranno modo di ringraziarli personalmente; la Polizia Postale vigila le autostrade del Web, un ruolo invisibile, ma di vitale importanza in un mondo sempre più impostato sulla rete. Un grande lavoro da parte di tutti ma voglio sottolineare, continua Mazzini, quanto sia importante proseguire nel ripristino degli organici di tutte le specialità ed uffici sul territorio, ma soprattutto per la Polizia Postale che dopo il rischio chiusure, nonostante un aumento di organico, non è ancora ritornata ai numeri previsti con un aumento spasmodico dei reati in quel settore.