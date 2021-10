La polizia stronca la sfolgorante carriera di un giovane spacciatore

Sono stati gli agenti delle Volanti della Questura di Rimini a stroncare la sfolgorante carriera di uno spacciatore appena 18enne trovato in possesso di un'ingente quantità di contanti e droga. Tutto è iniziato verso le 15 di lunedì quando, in via Eritrea a Viserba, una pattuglia della polizia di Stato si è imbattuta in due ragazzini che camminavano sul marciapiedi e ha deciso di fermarli per un controllo. Alla richiesta dei documenti, il 18enne è apparso molto nervoso tanto che gli è stato chiesto se aveva qualcosa da nascondere e per tutta risposta il giovane ha consegnato spontaneamente 3 dosi di marijuana. Da un borsello ha poi tirato fuori il portafoglio contenente 1310 euro in contanti in banconote da piccolo taglio. Vista la situazione è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di recuperare, in un sacchetto nascosto nel borsone da palestra, altri 70,85 grammi sempre di marijuana e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato stato messo sotto sequestro mentre per il 18enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.